Instant Archives -Variété et diversité de nos documents Archives Départementales de la Charente Angoulême mercredi 26 août 2026.

Angoulême

Instant Archives -Variété et diversité de nos documents

Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 12:15:00

fin : 2026-08-26 13:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Du sceau en cire aux photos sur plaque de verre en passant par le papyrus, l’affiche, le témoignage oral ou encore les partitions musicales et autres maquettes, venez effleurer la multiplicité et la diversité des formes que peuvent revêtir nos fonds.

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Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09 archives16@lacharente.fr

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English :

From wax seals to photographs on glass plates, papyrus, posters, oral testimonies, musical scores, and other models—come and discover the wide variety and diversity of forms found in our collections.

L’événement Instant Archives -Variété et diversité de nos documents Angoulême a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême