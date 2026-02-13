Instant • Cie Madhuka, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Instant • Cie Madhuka Dimanche 24 mai, 18h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

Amélie Kourim, diplômée de l’Académie Fratellini en trapèze ballant et cadre aérien, explore toutes les formes d’expression aérienne. Vous l’avez peut-être croisée devant la Cathédrale Saint-Jean d’Alès lors de Cratère Surfaces. Avec Instant, elle tisse une évolution sonore avec le violoncelliste Valentin Mussou et poétique avec les mots de Mario Collé. Une plongée verticale, une immersion perceptive pour être là, ensemble, le temps d’un instant. Ici, pas de démonstration ni d’exploit, mais une femme qui, avec tout ce qu’elle porte, se hisse à plusieurs mètres du sol pour ouvrir son regard, plus loin, plus haut. À contempler !

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr

RencontrO PlatO • Suivez les processus de création d’un spectacle lors des sorties de résidence. Les artistes sont friands de vos retours sur leur étape de travail. Sortie de résidence En extérieur