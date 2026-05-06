Instants Archive dans les coulisses de la mémoire Archives de la Charente Angoulême
mercredi 26 août 2026 · Archives de la Charente · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Instants Archive dans les coulisses de la mémoire
Archives de la Charente Archives de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 12:15:00
fin : 2026-08-26 13:00:00
Date(s) :
2026-08-26
En 2026, nouvelle proposition de rendez-vous aux Archives de la Charente. Ces visites flash ont lieu les mercredis de 12h15 à 13h et sont pensées pour pouvoir être picorées ponctuellement ou consommées à volonté !
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Archives de la Charente Archives de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09 archives16@lacharente.fr
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English :
In 2026, a new series of events will be offered at the Charente Archives. These quick tours take place on Wednesdays from 12:15 p.m. to 1:00 p.m. and are designed to be enjoyed on an as-needed basis or as often as you like!
L’événement Instants Archive dans les coulisses de la mémoire Angoulême a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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