UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angoulême

Instants Archive dans les coulisses de la mémoire Archives de la Charente Angoulême

mercredi 26 août 2026 · Archives de la Charente · Angoulême

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
12:15:00
Lieu
Archives de la Charente
Adresse
Archives de la Charente 24 avenue Gambetta
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Instants Archive dans les coulisses de la mémoire

Archives de la Charente Archives de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 12:15:00
fin : 2026-08-26 13:00:00

Date(s) :
2026-08-26

En 2026, nouvelle proposition de rendez-vous aux Archives de la Charente. Ces visites flash ont lieu les mercredis de 12h15 à 13h et sont pensées pour pouvoir être picorées ponctuellement ou consommées à volonté !
  .

Archives de la Charente Archives de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09  archives16@lacharente.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2026, a new series of events will be offered at the Charente Archives. These quick tours take place on Wednesdays from 12:15 p.m. to 1:00 p.m. and are designed to be enjoyed on an as-needed basis or as often as you like!

L’événement Instants Archive dans les coulisses de la mémoire Angoulême a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

À voir aussi à Angoulême (Charente)