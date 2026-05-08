Institut de France / Nuit Blanche 2026 Institut de France Paris

Installation, Performance, Musique.

Dans le cadre de la Nuit Blanche, imaginée avec l’Académie des beaux-arts, l’Institut de France accueillera un concert exceptionnel sous la Coupole consacré aux œuvres de Johann Sebastian Bach, pour un, deux et trois pianos. Jean-Philippe Collard, Raphaël Collard, Titien Collard seront accompagnés par l’ensemble Les Solistes Français, sous la direction de Laurent Petitgirard. Grâce à un partenariat avec la société Stardust, le concert sera retransmis en cour d’honneur dans une version augmentée, enrichie de projections visuelles murales sur le péristyle de la Bibliothèque Mazarine et le parvis.

En partenariat avec : Stardust

Avec le soutien de : Académie des Beaux-arts

Concert Bach sous la Coupole de l’Institut de France et retransmission augmentée.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 21h00 à 01h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T01:30:00+02:00

Institut de France 23 quai de Conti 75006 Paris

Métro -> 7 : Pont Neuf (Paris) (455m)

Bus -> 2787 : Pont des Arts – Quai de Conti (Paris) (41m)

Vélib -> Institut de France (117.20m)

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