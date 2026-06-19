Montpellier

INTÉGRALE DE BACH

25 rue Maguelone Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’Intégrale de l’œuvre d’orgue de J.S. Bach donné au Temple de Montpellier depuis juillet 2025 par l’Association des Amis de l’Orgue du Temple de Maguelone, s’achèvera le dimanche 5 juillet à 17h par un ultime concert avec le 3ème volume du Clavier-Übung , considéré comme le sommet de la musique de Bach.

L’Intégrale de l’œuvre d’orgue de J.S. Bach donné au Temple de Montpellier depuis juillet 2025 par l’Association des Amis de l’Orgue du Temple de Maguelone, s’achèvera le dimanche 5 juillet à 17h par un ultime concert avec le 3ème volume du Clavier-Übung , considéré comme le sommet de la musique de Bach.

Ce concert de clôture réunira les deux organistes qui ont joué alternativement les dix premiers concerts, Luc Antonini et Jean-Pierre Lecaudey. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir ce chef d’œuvre interprété par ces deux grands organistes.

Libre participation aux frais .

25 rue Maguelone Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Complete Organ Works of J.S. Bach,at the Temple de Montpellier since July 2025 by the Association des Amis de l’Orgue du Temple de Maguelone, will conclude on Sunday, July 5, at 5 p.m. with a final concert featuring the “3rd volume of the Clavier-%DCbung, considered the pinnacle of Bach’s music.

L’événement INTÉGRALE DE BACH Montpellier a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER