Intégrer les questions de développement durable et d’économie circulaire à nos pratiques de traitement des collections, une opportunité à saisir, Médiathèque Les Silos, Chaumont

Informations pratiques

Intégrer les questions de développement durable et d’économie circulaire à nos pratiques de traitement des collections, une opportunité à saisir Vendredi 2 octobre, 15h15 Médiathèque Les Silos Haute-Marne

Atelier au choix parmi 3 propositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:15:00+02:00 – 2026-10-02T16:15:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:15:00+02:00 – 2026-10-02T16:15:00+02:00

avec Florence Rodriguez, membre de la commission Bibliothèques vertes de l’ABF

Comment appliquer les normes de conservation aux collections non patrimoniales pour s’inscrire dans une démarche de prévention plutôt que de réparation ou pilon ? Comment formaliser les circuits de documents et les choix d’équipement et de matériaux au sein d’une politique documentaire globale pour mieux cibler les traitements et les évaluer ? Comment mutualiser nos connaissances et associer tous les acteurs de la chaîne du livre à cette démarche, y compris les lecteurs ? Autant de questions qui seront abordées lors de cet échange.

Dans le cadre du 21e Salon du livre de Chaumont et de la journée professionnelle « Les bibliothèques vertes, actrices du développement durable » organisés par la médiathèque les silos en partenariat avec Interbibly et la Médiathèque départementale de la Haute-Marne.

Avec le soutien de la DRAC Grand Est, du Conseil Régional du Grand Est, du Conseil Départemental de Haute-Marne, de l’Agglomération de Chaumont, du Crédit mutuel et de l’Association des Amis du Salon du livre de Chaumont.

Médiathèque Les Silos 7-9 avenue Foch 52000 CHAUMONT Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 86 https://silos.ville-chaumont.fr/ https://www.instagram.com/lessilos_chaumont/;https://www.facebook.com/mediathequesiloschaumont/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-bibliotheques-vertes-actrices-du-developpement-durable »}] Situés au cœur du quartier de la gare de Chaumont, les silos abritent depuis 1994 une médiathèque riche et insolite. La dénomination rappelle qu’à l’origine, le bâtiment était une coopérative agricole, caractéristique de l’architecture des années 1930. Le projet de réhabilitation a permis de conserver les anciennes trémies à grain, qui traversent les étages de part en part révélant un bâtiment de verre impressionnant, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le bâtiment a obtenu en 2011 le label « patrimoine du XXème siècle » délivré par le ministère de la culture. Le bâtiment s’est refait une beauté entre 2022 et 2024 et témoigne de l’identité « Ville du graphisme » de Chaumont, avec sa nouvelle signalétique colorée imaginée par le studio Baldinger.Vu-Huu.

La médiathèque les silos propose une offre multiple et cohérente de 40 000 documents en accès libre répartis sur 3 niveaux, accessibles au public 30h par semaine. Au premier niveau se trouvent tous les documents relatifs aux loisirs dont l’espace ludothèque, au deuxième le pôle savoirs dont le fonds local et au troisième étage le pôle lectures dont l’espace petite enfance.

Les silos veillent également sur un fonds prestigieux de 285 manuscrits et 200 incunables et plus de 30 000 documents anciens divers. Ils accueillent également les réserves de la collection d’affiches anciennes et contemporaines de la Ville de Chaumont sous la responsabilité du Signe – centre national du graphisme. Parkings

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