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AGENDA · Vouziers

Intelligence artificielle Accustica Rue Henrionnet Vouziers

dimanche 8 novembre 2026 · Rue Henrionnet · Vouziers

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
lundi 30 novembre 2026
Lieu
Rue Henrionnet
Adresse
Centre Culturel Les Tourelles
Ville
08400 Vouziers
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vouziers

Intelligence artificielle Accustica

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-30

Date(s) :
2026-11-08

L’intelligence désigne un ensemble d’activités du cerveau relatives à la connaissance.Des ordinateurs sont conçus et programmés pour effectuer des tâches relevant de l’intelligence artificielle. Sont-ils pour autant intelligents ?Hybridités 27 et 28 novembre Deux jours d’ateliers entre pop culture et numérique ateliers interactifs robots et fablab intergénérationnel, quizz sur les robots dans le cinéma
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Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77  accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

Intelligence refers to a set of brain activities related to knowledge. Computers are designed and programmed to perform tasks related to artificial intelligence. But does that make them intelligent? Hybridités—November 27 and 28 Two days of workshops blending pop culture and digital technology: interactive robot workshops, an intergenerational fablab, and a quiz on robots in movies

L’événement Intelligence artificielle Accustica Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme

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