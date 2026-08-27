Intelligence artificielle Accustica Rue Henrionnet Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

Intelligence artificielle Accustica

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-11-08

L’intelligence désigne un ensemble d’activités du cerveau relatives à la connaissance.Des ordinateurs sont conçus et programmés pour effectuer des tâches relevant de l’intelligence artificielle. Sont-ils pour autant intelligents ?Hybridités 27 et 28 novembre Deux jours d’ateliers entre pop culture et numérique ateliers interactifs robots et fablab intergénérationnel, quizz sur les robots dans le cinéma

.

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Intelligence refers to a set of brain activities related to knowledge. Computers are designed and programmed to perform tasks related to artificial intelligence. But does that make them intelligent? Hybridités—November 27 and 28 Two days of workshops blending pop culture and digital technology: interactive robot workshops, an intergenerational fablab, and a quiz on robots in movies

L’événement Intelligence artificielle Accustica Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme