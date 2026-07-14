INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DROITS DEVANT ! CARTOONING FOR PEACE Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DROITS DEVANT ! CARTOONING FOR PEACE

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-11-10

Tout public

Mar. 10 nov. > Sam. 05 déc.

Le Carré Blanc Médiathèque

Gratuit Accès libre, aux heures d’ouverture de la Médiathèque

Quel est l’impact de l’intelligence artificielle sur notre société ? À travers un tour d’horizon dessiné, plein d’ironie et de lucidité, Cartooning for Peace nous invite à aiguiser notre regard critique. Une exposition essentielle pour encourager un développement et une utilisation plus éthiques de l’IA. .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DROITS DEVANT ! CARTOONING FOR PEACE

L’événement INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DROITS DEVANT ! CARTOONING FOR PEACE Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne