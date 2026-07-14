UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tinqueux

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DROITS DEVANT ! CARTOONING FOR PEACE Rue de la Croix Cordier Tinqueux

mardi 10 novembre 2026 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
Rue de la Croix Cordier
Adresse
LE CARRE BLANC
Ville
51430 Tinqueux
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Tinqueux

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DROITS DEVANT ! CARTOONING FOR PEACE

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10
fin : 2026-12-15

Date(s) :
2026-11-10

Tout public
Mar. 10 nov. > Sam. 05 déc.
Le Carré Blanc Médiathèque
Gratuit Accès libre, aux heures d’ouverture de la Médiathèque

Quel est l’impact de l’intelligence artificielle sur notre société ? À travers un tour d’horizon dessiné, plein d’ironie et de lucidité, Cartooning for Peace nous invite à aiguiser notre regard critique. Une exposition essentielle pour encourager un développement et une utilisation plus éthiques de l’IA.   .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DROITS DEVANT ! CARTOONING FOR PEACE

L’événement INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DROITS DEVANT ! CARTOONING FOR PEACE Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

À voir aussi à Tinqueux (Marne)