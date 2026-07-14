INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DROITS DEVANT ! CARTOONING FOR PEACE Rue de la Croix Cordier Tinqueux
mardi 10 novembre 2026 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DROITS DEVANT ! CARTOONING FOR PEACE
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-11-10
Tout public
Mar. 10 nov. > Sam. 05 déc.
Le Carré Blanc Médiathèque
Gratuit Accès libre, aux heures d’ouverture de la Médiathèque
Quel est l’impact de l’intelligence artificielle sur notre société ? À travers un tour d’horizon dessiné, plein d’ironie et de lucidité, Cartooning for Peace nous invite à aiguiser notre regard critique. Une exposition essentielle pour encourager un développement et une utilisation plus éthiques de l’IA. .
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DROITS DEVANT ! CARTOONING FOR PEACE
L’événement INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DROITS DEVANT ! CARTOONING FOR PEACE Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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