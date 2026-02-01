Intercell Paris Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Né de la scène rave alternative d’Amsterdam en 2015, Intercell s’est imposé comme l’un des acteurs clés de la techno industrielle contemporaine, reconnu pour ses line-ups affûtés, ses dancefloors immersifs et ses nuits sans compromis. Après Melbourne, Berlin, Lisbonne ou Los Angeles, c’est au tour de Paris d’entrer dans la boucle.

Benwal / DJ Physical / Helena Lauwaert b2b Kyle Starkey / KUSS / Pegassi / Pureblast / Radio Cargo / SAIDAH / THELMA

Le mercredi 25 février 2026

de 15h00 à 01h00

payant

de 27,5 € à 49,5 €

Vestiaire payant (2 € l’article)

Bar et petite restauration sur place

Gourdes vides (50cl maximum) autorisées, à l’exception des gourdes en verre

Public jeunes et adultes.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/intercell.html



