Interludes musicaux, Chapelle Saint-Cyprien, Bressuire

Informations pratiques

Interludes musicaux Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Chapelle Saint-Cyprien Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Proposés par l’association « Musique et Patrimoine »

Chapelle Saint-Cyprien Rue du Péré, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 49 86 http://www.ville-bressuire.fr Dans cette plus ancienne église de Bressuire, citée dès le Xe siècle, s’étaient installés des moines de l’ordre de saint Benoist. Cette petite communauté monastique persista jusqu’à la Révolution. Vendue comme bien national, elle devient un bâtiment agricole. En 1948, l’association d’histoire les « Amis du Vieux Bressuire » pousse la municipalité à acheter l’église qui est restaurée. L’intérieur possède encore quelques fragments de peinture murale ainsi qu’une crypte.

Proposés par l’association « Musique et Patrimoine »

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