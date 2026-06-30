International Groundfish Forum Fisheries Limited (IGFL) Nice
mardi 13 octobre 2026 · Nice
Informations pratiques
Nice
International Groundfish Forum Fisheries Limited (IGFL)
1 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-13
Cet événement rassemble des leaders du secteur, des chercheurs et des décideurs politiques afin de débattre des dernières avancées et des défis actuels dans le secteur des poissons de fond.
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1 promenade des Anglais Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : International Groundfish Forum Fisheries Limited (IGFL)
This event gathers industry leaders, researchers, and policymakers to discuss the latest advancements and challenges in the groundfish sector.
L’événement International Groundfish Forum Fisheries Limited (IGFL) Nice a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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