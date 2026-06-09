Internationaux de Tennis aux Courts des Thermes Bagnères-de-Bigorre
Internationaux de Tennis aux Courts des Thermes Bagnères-de-Bigorre dimanche 30 août 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Internationaux de Tennis
aux Courts des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-08-30
Internationaux de tennis de Bagnères de Bigorre.
Programmation en cours
.
aux Courts des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact.itf.b2b@gmail.com
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English :
Bagnères de Bigorre International Tennis Tournament.
Program in progress
L’événement Internationaux de Tennis Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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