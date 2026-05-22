Intervention sécurité routière Maison de quartier La Bellangerais Rennes Vendredi 22 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Besoin de rafraîchir vos connaissances sur la sécurité routière ? Un intervenant vous propose un temps d’échange et de présentation des bonnes pratiques, ce vendredi de 15h à 17h.

Besoin de rafraîchir vos connaissances sur la sécurité routière ?

Un intervenant vous propose un temps d’échange et de présentation des bonnes pratiques de sécurité routière, ce vendredi de 15h à 17h.

N’hésitez pas à en parler autour de vous !

Vendredi 22 MAI de 15h à 17h

Maison de Quartier la Bellangerais

️ Gratuit – inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T17:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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