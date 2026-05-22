Intervention sécurité routière Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Intervention sécurité routière Maison de quartier La Bellangerais Rennes vendredi 22 mai 2026.
Intervention sécurité routière Maison de quartier La Bellangerais Rennes Vendredi 22 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Besoin de rafraîchir vos connaissances sur la sécurité routière ? Un intervenant vous propose un temps d’échange et de présentation des bonnes pratiques, ce vendredi de 15h à 17h.
Besoin de rafraîchir vos connaissances sur la sécurité routière ?
Un intervenant vous propose un temps d’échange et de présentation des bonnes pratiques de sécurité routière, ce vendredi de 15h à 17h.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Vendredi 22 MAI de 15h à 17h
Maison de Quartier la Bellangerais
️ Gratuit – inscription recommandée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-22T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-22T17:00:00.000+02:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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