AGENDA · Chartres-de-Bretagne
Intimacy – Germain Zambi et Florentin Ginot Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
vendredi 5 février 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
L’histoire d’une rencontre : celle du danseur Germain Zambi et du musicien Florentin Ginot. C’est le choc entre musiques traditionnelles venant de Galice, d’Ecosse et d’Irlande, et Krump, cette danse si intense venue tout droit du Los Angeles des années 2000.
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