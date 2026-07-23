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Intimacy – Germain Zambi et Florentin Ginot Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

vendredi 5 février 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Intimacy – Germain Zambi et Florentin Ginot Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
vendredi 5 février 2027
Fin
vendredi 5 février 2027
Heure de début
19:30
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 10 à 5€

L’histoire d’une rencontre : celle du danseur Germain Zambi et du musicien Florentin Ginot. C’est le choc entre musiques traditionnelles venant de Galice, d’Ecosse et d’Irlande, et Krump, cette danse si intense venue tout droit du Los Angeles des années 2000.

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