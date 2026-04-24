Intrigue au château, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille

Intrigue au château 21 et 22 octobre Théâtre Le P’tit Jacques Nord

Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T15:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:30:00+02:00

Le Théâtre Le Ptit Jacques situé au cœur de la ville de Lille propose des spectacles de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans. Le Héros du Lieu, Jacques de Lille ou plus connu sous le nom du « Ptit Jacques » fait partie de toutes les aventures. Plus d’une trentaine de personnages, formant le village de Chèvreville, viennent tour à tour agrémenter les histoires du Ptit Jacques.

Résumé du spectacle :

Passages secrets, armures et cadres d’époque, c’est une visite bien mouvementée de la galerie des portraits qui va avoir lieu. Mais, n’ayez pas peur, les fantômes ça n’existe pas, tout le monde le sait…

Théâtre Le P’tit Jacques 1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 0320420995 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques [{« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03204200995 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680015345 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}] LE P’TIT JACQUES

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre Ouverture des portes 20mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », située dans le prolongement de la rue Léon Jouhaux. Coordonnées GPS 50.637146,3.048146 M° République Beaux-Arts

Spectacle de marionnettes participatif

Le Ptit Jacques