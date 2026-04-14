Intrigue au Musée, Musée du Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage

Intrigue au Musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Une intrigue secoue la villa way Side !

Le jeu se fait en équipe, en duo ou en solo !

Une feuille ainsi qu’une plaquette et un crayon vous sont remis par groupe et à vous de mener l’enquête!

Musée du Touquet-Paris-Plage Avenue du château, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.letouquet-musee.com http://www.facebook.com/MuseeduTouquetParisPlage Niché dans la villa « Way Side » représentative de l’architecture des années 1920, le Musée du Touquet-Paris-Plage vous plonge dans l’art de la modernité, depuis la fin du XIXème siècle à nos jours. La collection des peintres de l’École d’Étaples y côtoie les œuvres plus récentes d’artistes de la fin du XXème siècle. La collection permanente, fruit de donations diverses, d’acquisitions et de prêts de collectionneurs, s’ouvre également à l’art contemporain à travers ses expositions temporaires et ses partenariats.

Une intrigue secoue la villa way Side !

©Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard Champion