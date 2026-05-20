Inventer, réinventer, transformer la formation : Les Pépites pédagogiques du Cnam Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mardi 23 juin, 09h00 sur inscription

Inventer, réinventer, transformer la formation : Les Pépites pédagogiques du CNAM Paris

Mardi 23 juin, la direction nationale d’appui à la pédagogie et à l’innovation (Dnapi) et le Living Lab organisent au Cnam la Rencontre nationale d’innovation pédagogique annuelle : une journée d’échanges pour appréhender ensemble les transformations numériques, sociétales et environnementales qui influencent les pratiques de formation.

Appel à pépites

À l’occasion de cette journée, la Dnapi et le Living Lab invitent la communauté pédagogique à partager ses « pépites pédagogiques » issues de ses expériences de formation, afin de réfléchir ensemble aux pratiques pédagogiques au cœur du Cnam.

Chaque contribution pourra mettre en avant des initiatives d’innovation pédagogique, comme la ludopédagogie (jeux sérieux, gamification, activités ludiques), l’intelligence artificielle (chatbots, personnalisation des parcours, outils d’aide à l’apprentissage) ou encore l’accessibilité numérique (formation conforme au RGAA, dispositifs favorisant l’inclusion).

Les propositions doivent s’inscrire dans l’un des trois temps de cette journée.

Déposez vos propositions jusqu’au 26 mai

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

9h-9h30 : Accueil café

• Introduction par Muriel Grosbois, adjointe à l’Administratrice générale en charge de la formation et de l’innovation pédagogique

10h-11h30 : L’engagement des apprenants en FOAD : quelles pratiques ? quels enjeux aujourd’hui ?

13h30 – 15h00 : Les raisons de l’engouement pour les micro-certifications : quel format ? quelles finalités ?

15h15 – 16h45 : L’alternance à distance, quelles perspectives de développement ?

16h45 – 17h15 : Vote du public, cocktail

LES GRANDS TÉMOINS

Chaque table ronde sera animée par l’un de nos “grands témoins” :

Daniel Peraya, Université de Genève

André Tricot, Université de Montpellier

Caroline Fairet, Conservatoire national des arts et métiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-23T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-23T17:15:00.000+02:00

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https://culture.cnam.fr/juin/inventer-reinventer-transformer-la-formation-les-pepites-pedagogiques-du-cnam-1619608.kjsp?RH=ag_juin

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



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