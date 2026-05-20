Inventer, réinventer, transformer la formation : Les Pépites pédagogiques du Cnam Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris
Inventer, réinventer, transformer la formation : Les Pépites pédagogiques du Cnam Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris mardi 23 juin 2026.
Inventer, réinventer, transformer la formation : Les Pépites pédagogiques du Cnam Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mardi 23 juin, 09h00 sur inscription
Inventer, réinventer, transformer la formation : Les Pépites pédagogiques du CNAM Paris
Mardi 23 juin, la direction nationale d’appui à la pédagogie et à l’innovation (Dnapi) et le Living Lab organisent au Cnam la Rencontre nationale d’innovation pédagogique annuelle : une journée d’échanges pour appréhender ensemble les transformations numériques, sociétales et environnementales qui influencent les pratiques de formation.
Appel à pépites
À l’occasion de cette journée, la Dnapi et le Living Lab invitent la communauté pédagogique à partager ses « pépites pédagogiques » issues de ses expériences de formation, afin de réfléchir ensemble aux pratiques pédagogiques au cœur du Cnam.
Chaque contribution pourra mettre en avant des initiatives d’innovation pédagogique, comme la ludopédagogie (jeux sérieux, gamification, activités ludiques), l’intelligence artificielle (chatbots, personnalisation des parcours, outils d’aide à l’apprentissage) ou encore l’accessibilité numérique (formation conforme au RGAA, dispositifs favorisant l’inclusion).
Les propositions doivent s’inscrire dans l’un des trois temps de cette journée.
Déposez vos propositions jusqu’au 26 mai
DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
9h-9h30 : Accueil café
• Introduction par Muriel Grosbois, adjointe à l’Administratrice générale en charge de la formation et de l’innovation pédagogique
10h-11h30 : L’engagement des apprenants en FOAD : quelles pratiques ? quels enjeux aujourd’hui ?
13h30 – 15h00 : Les raisons de l’engouement pour les micro-certifications : quel format ? quelles finalités ?
15h15 – 16h45 : L’alternance à distance, quelles perspectives de développement ?
16h45 – 17h15 : Vote du public, cocktail
LES GRANDS TÉMOINS
Chaque table ronde sera animée par l’un de nos “grands témoins” :
Daniel Peraya, Université de Genève
André Tricot, Université de Montpellier
Caroline Fairet, Conservatoire national des arts et métiers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-23T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-23T17:15:00.000+02:00
1
https://culture.cnam.fr/juin/inventer-reinventer-transformer-la-formation-les-pepites-pedagogiques-du-cnam-1619608.kjsp?RH=ag_juin
Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Concert Kino Pianorama – Kei SHIMIZU Eglise Luthérienne de la Résurrection PARIS 20 mai 2026
- L’Antidote, Concert événement Théâtre de l’Alliance Française Paris 20 mai 2026
- Geneviève Racette en concert à Paris le 19/05 à la Péniche Antipode La Péniche Antipode Paris 20 mai 2026
- Manon Mullener trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 20 mai 2026
- JUTES – LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris 20 mai 2026