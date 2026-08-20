Inventez des histoires !, Médiathèque Lille Wazemmes, Lille

Informations pratiques

Inventez des histoires ! 17 et 21 octobre Médiathèque Lille Wazemmes Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00

À l’oral et en groupe, les histoires s’écrivent. La somme de toutes ces idées créée des textes originaux où chacun entraine l’autre vers plus d’inventivité. On se lance, on ose, on crée !

Par la conteuse Barbara Monin, alias reine Blabla au sein de la Compagnie Joker

Médiathèque Lille Wazemmes 134 Rue de l’Abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/ »}]

Par la conteuse Barbara Monin, alias reine Blabla au sein de la Compagnie Joker

Compagnie Joker – contes de la reine Blabla