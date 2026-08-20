Inventez des histoires !, Médiathèque Lille Wazemmes, Lille
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Lille Wazemmes · Lille
Informations pratiques
Inventez des histoires ! 17 et 21 octobre Médiathèque Lille Wazemmes Nord
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00
À l’oral et en groupe, les histoires s’écrivent. La somme de toutes ces idées créée des textes originaux où chacun entraine l’autre vers plus d’inventivité. On se lance, on ose, on crée !
Par la conteuse Barbara Monin, alias reine Blabla au sein de la Compagnie Joker
Médiathèque Lille Wazemmes 134 Rue de l’Abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/ »}]
Par la conteuse Barbara Monin, alias reine Blabla au sein de la Compagnie Joker
Compagnie Joker – contes de la reine Blabla
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