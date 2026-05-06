InViFest, Arènes Quai Saint-Bernard, Paris
InViFest, Arènes Quai Saint-Bernard, Paris dimanche 21 juin 2026.
InViFest Dimanche 21 juin, 17h00 Arènes Quai Saint-Bernard Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-22T00:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-22T00:59:00+02:00
Pour clôturer la fin d’année avec brio, les musiciens de l’association d’In Vivo de Polytech Sorbonne et Sorbonne Université proposent un concert de longue durée sur les quais de Seine pour la fête de la musique, suite auquel les membres du pôle Mix de l’asso assureront un DJ set dans la soirée et sa continuité.
Arènes Quai Saint-Bernard Quai Saint-Bernard Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Fête de la musique 2026
©invivo.polytech.sorbonne
À voir aussi à Paris (Paris)
- Médias publics en France et en Allemagne : pilier démocratique ou modèle à réinventer ? Maison Heinrich Heine Paris 6 mai 2026
- Raisa K + Ugné Uma Lafayette Anticipations Paris 6 mai 2026
- Stage informatique : Initiation à l’Intelligence Artificielle Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 mai 2026
- Concert | « A tribute to Blond(e) Frank Ocean » par Victor Solf et Kalupto La Maison des Métallos Paris 6 mai 2026
- Sur mon visage la fin de tout L’atelier du plateau Paris 6 mai 2026