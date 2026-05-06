InViFest, Arènes Quai Saint-Bernard, Paris

InViFest Dimanche 21 juin, 17h00 Arènes Quai Saint-Bernard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-22T00:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-22T00:59:00+02:00

Pour clôturer la fin d’année avec brio, les musiciens de l’association d’In Vivo de Polytech Sorbonne et Sorbonne Université proposent un concert de longue durée sur les quais de Seine pour la fête de la musique, suite auquel les membres du pôle Mix de l’asso assureront un DJ set dans la soirée et sa continuité.

Arènes Quai Saint-Bernard Quai Saint-Bernard Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Fête de la musique 2026

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