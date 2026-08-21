AGENDA · Bar-le-Duc
Invitation à la découverte du Tribunal de Troyes, Tribunal Judiciaire, Bar-le-Duc
dimanche 20 septembre 2026 · Tribunal Judiciaire · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Invitation à la découverte du Tribunal de Troyes Dimanche 20 septembre, 10h00 Tribunal Judiciaire Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite du tribunal et échanges avec des magistrats et des greffiers.
Tribunal Judiciaire 21, Place Saint Pierre 55000 Bar-Le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 0329790295
Visite du tribunal et échanges avec des magistrats et des greffiers
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
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