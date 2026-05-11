Invitation au voyage Église Saint-Bernard Metz
Invitation au voyage Église Saint-Bernard Metz dimanche 7 juin 2026.
Metz
Invitation au voyage
Église Saint-Bernard Place Durutte Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Chœur Latelier et le Chœur d’Hommes Jean Bouillet vous invitent à un voyage choral au fil des siècles et des styles musicaux: la ferveur de la musique sacrée, l’émotion des grands chœurs lyriques et la bonne humeur des chansons tirées du répertoire populaire… un répertoire très varié qui plaira à tous !Tout public
0 .
Église Saint-Bernard Place Durutte Metz 57070 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ch?ur Latelier and the Ch?ur d’Hommes Jean Bouillet invite you on a choral journey through the centuries and musical styles: the fervor of sacred music, the emotion of the great opera singers and the good humor of songs from the popular repertoire… a varied repertoire to please everyone!
L’événement Invitation au voyage Metz a été mis à jour le 2026-05-06 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- MON CABREL PREFERE COMEDIE DE METZ Metz 11 mai 2026
- Festival Cirq’O Sablon Metz 11 mai 2026
- Concert Pauline Weidmann solo voix + NEPA Quartet La douche froide Metz 11 mai 2026
- Spectacle Mon Cabrel préféré La Comédie de Metz Metz 12 mai 2026
- ZAOUI LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES Metz 12 mai 2026