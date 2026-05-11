Invitation au voyage Église Saint-Bernard Metz

Metz

Invitation au voyage

Église Saint-Bernard Place Durutte Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Chœur Latelier et le Chœur d’Hommes Jean Bouillet vous invitent à un voyage choral au fil des siècles et des styles musicaux: la ferveur de la musique sacrée, l’émotion des grands chœurs lyriques et la bonne humeur des chansons tirées du répertoire populaire… un répertoire très varié qui plaira à tous !Tout public

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Église Saint-Bernard Place Durutte Metz 57070 Moselle Grand Est

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English :

The Ch?ur Latelier and the Ch?ur d’Hommes Jean Bouillet invite you on a choral journey through the centuries and musical styles: the fervor of sacred music, the emotion of the great opera singers and the good humor of songs from the popular repertoire… a varied repertoire to please everyone!

L’événement Invitation au voyage Metz a été mis à jour le 2026-05-06 par AGENCE INSPIRE METZ