IRINA GONZÁLEZ JAM LATINA #2 DESTINATION BRÉSIL ! LE TAQUIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

IRINA GONZÁLEZ JAM LATINA #2 DESTINATION BRÉSIL !

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8.8 – 8.8 – EUR

8.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La chanteuse, multi-instrumentiste et compositrice cubaine Irina González vous invite à un voyage musical au cœur du Brésil, le temps d’une soirée où se mêlent concert, improvisation et rencontres.

Cette jam session exceptionnelle met à l’honneur la richesse et la diversité des musiques brésiliennes, des rythmes envoûtants de la samba à la douceur de la bossa nova, en passant par le choro, la MPB, le jazz et les influences afro-brésiliennes qui nourrissent cette culture unique.

Pour l’occasion, des musiciens venus de France et du Brésil, tous issus de la scène jazz toulousaine, se retrouvent sur scène pour partager leur passion dans un esprit d’écoute, de liberté et de création spontanée. Chaque morceau devient une invitation au dialogue entre les cultures, où les traditions se réinventent à travers l’improvisation et l’énergie du collectif.

Plus qu’un concert, cette soirée est une véritable célébration du métissage musical et humain. Le public est invité à voyager, à vibrer et à danser au rythme des sonorités brésiliennes, dans une ambiance conviviale où la musique rassemble sans frontières.

Musicien·ne·s, n’hésitez pas à apporter vos instruments et à rejoindre la jam ! Que vous soyez amateur·rice ou professionnel·le, cette scène est ouverte à celles et ceux qui souhaitent partager un moment de création et de plaisir autour des musiques du Brésil 8.8 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Cuban singer, multi-instrumentalist, and composer Irina González invites you on a musical journey to the heart of Brazil for an evening that blends concert, improvisation, and encounters.

L’événement IRINA GONZÁLEZ JAM LATINA #2 DESTINATION BRÉSIL ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE