UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Magny-Cours

Iron Kart Karting Magny-Cours

dimanche 1 novembre 2026 · Karting · Magny-Cours

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Karting
Adresse
D58
Ville
58470 Magny-Cours
Département
Nièvre
Tarif
99 99 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Magny-Cours

Iron Kart

Karting D58 Magny-Cours Nièvre

Tarif : 99 – 99 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 10:00:00
fin : 2026-11-01 12:30:00

Date(s) :
2026-11-01

Le Karting de Nevers Magny-Cours vous offre la possibilité de profiter d’un moment de loisir seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous puissiez devenir pilote d’un jour !
IRON KART De 10h00 à 12h30
10h: Accueil Contrôle administratif Pesée
10h20: Tirage au sort Affectation des karts Briefing
10h50: Essais qualificatifs 7min
11h IRON Course 40 min
Proclamation des résultats Podium
Verre de l’amitié   .

Karting D58 Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 43  karting@circuitmagnycours.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Iron Kart

L’événement Iron Kart Magny-Cours a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Saint-Pierre Magny-Cours

À voir aussi à Magny-Cours (Nièvre)