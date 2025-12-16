Nevers Marathon Technopole Magny-Cours

Nevers Marathon

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-22 23:30:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

L’épreuve reine de la course à pied revient pour une troisième édition sur le Circuit de Nevers Magny-Cours les 21 et 22 novembre 2026. Seul, en famille, entre amis ou entre collègues, laissez-vous tenter par l’une des différentes courses proposées afin de vivre une expérience atypique. Pour ce faire, plusieurs courses sont proposées afin de satisfaire les petits et les grands. Alors, il est encore temps de vous entraîner pour participer à cet événement mythique !

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 59 67 bonjour@lafrenchrun.com

English : Nevers Marathon

