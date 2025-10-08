Isokrony Franck Tortiller Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône

Isokrony Franck Tortiller

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 19:00:00

fin : 2026-03-10 20:15:00

Date(s) :

2026-03-10

Fondateur du festival Jazz à Couches, Franck Tortiller revient à Chalon avec un nouveau concert.

Réunis autour du vibraphoniste, soliste et compositeur Franck Tortiller, marimbas, vibraphones, peaux, bois, métaux et percussions corporelles vibreront sous les baguettes, les pieds et les mains des musiciens.

Isokrony, c’est une œuvre pour grand ensemble de percussions et trio jazz en cinq mouvements qui célèbre la concorde rythmique de huit musiciens.

Une fresque musicale pour une expérience rarissime ! .

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

English : Isokrony Franck Tortiller

German : Isokrony Franck Tortiller

Italiano :

Espanol :

L’événement Isokrony Franck Tortiller Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I