Isolation dans un bâti ancien

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24 19:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Utilisons des isolants adaptés au bâti ancien.

La Maison de la Rénovation du Parc naturel régional de la Brenne propose une animationpour tous sur la thématique de l’isolation dans un bâti ancien. Les grands principes de l’isolation, les différents matériaux, les isolants adaptés ou non au bâti ancien. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison de la rénovation du Parc de la Brenne, in partnership with the CPIE Brenne-Berry, offers a practical workshop on insulating old buildings.

L’événement Isolation dans un bâti ancien Rosnay a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Brenne