Israel & Mohamed, TnBA, grande salle Vitez, Bordeaux

Informations pratiques

Israel & Mohamed 24 – 28 novembre TnBA, grande salle Vitez Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T19:30:00+01:00 – 2026-11-24T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T18:00:00+01:00 – 2026-11-28T19:00:00+01:00

Danse

Israel & Mohamed est né d’une pratique commune du football pour entamer un dialogue autour d’un sujet plus intime : le rapport au père et le choix de l’indépendance. Israel Galván qui a souvent occupé la scène seul se confie : « Sans Mohamed, je n’aurais jamaiscréé unepièce sur mon père ».

Coproduction TNBA, Centre dramatique national de Bordeaux, présenté en coréalisation avec l’Opéra National de Bordeaux

En savoir plus

TnBA, grande salle Vitez 3 Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/692159-israel-mohamed »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-israel-mohamed-85071 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Danse