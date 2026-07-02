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Israel & Mohamed, TnBA, grande salle Vitez, Bordeaux

mardi 24 novembre 2026 · TnBA, grande salle Vitez · Bordeaux

Israel & Mohamed, TnBA, grande salle Vitez, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
TnBA, grande salle Vitez
Adresse
3 Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde

Israel & Mohamed 24 – 28 novembre TnBA, grande salle Vitez Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-24T19:30:00+01:00 – 2026-11-24T20:30:00+01:00
Fin : 2026-11-28T18:00:00+01:00 – 2026-11-28T19:00:00+01:00

Danse
Israel & Mohamed est né d’une pratique commune du football pour entamer un dialogue autour d’un sujet plus intime : le rapport au père et le choix de l’indépendance. Israel Galván qui a souvent occupé la scène seul se confie : « Sans Mohamed, je n’aurais jamaiscréé unepièce sur mon père ».

Coproduction TNBA, Centre dramatique national de Bordeaux, présenté en coréalisation avec l’Opéra National de Bordeaux

En savoir plus

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Une programmation Opéra National de Bordeaux Danse

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