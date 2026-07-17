Israel & Mohamed, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Israel & Mohamed Mercredi 25 novembre, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T19:30:00+01:00 – 2026-11-25T20:45:00+01:00

Fin : 2026-11-25T19:30:00+01:00 – 2026-11-25T20:45:00+01:00

Un fils artiste ? Le père de Mohamed le regrette toujours, malgré le succès de son rejeton. Celui d’Israel l’aurait préféré dansant dans ses pas, ceux de la tradition flamenca. Qu’à cela ne tienne, Mohamed El Khatib, fer de lance du théâtre documentaire (Stadium, La vie secrète des vieux), et Israel Galván, icône du flamenco contemporain, réaffirment leur geste artistique dans un pas de deux drôle et grinçant à la recherche d’un langage commun. Ils s’affranchissent du regard plein d’incompréhension de leurs paternels, à la présence matérialisée par deux autels kitch et des entretiens vidéo. Leurs corps comme archives vivantes font émerger une danse documentaire depuis les blessures enfouies et les stigmates de leur éducation exigeante. Ce qui aurait pu tourner au règlement de compte claque comme un acte d’émancipation frondeur. Voire comme une déclaration d’amour. Irrévérencieuse et libre.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/israel-mohamed-25112026-1830 »}]

Placer côte à côte leur prénom est déjà en soi un programme ! Mohamed El Khatib et Israel Galván accordent leurs destinées artistiques, à l’aune des attentes paternelles déçues. Cruelle et émouvan …