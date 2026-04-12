ISSA DOUMBIA THEATRE SEBASTOPOL Lille
ISSA DOUMBIA THEATRE SEBASTOPOL Lille samedi 19 décembre 2026.
ISSA DOUMBIA Début : 2026-12-19 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59
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