ISSY DANSE en représentation pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux

ISSY DANSE en représentation pour la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux Dimanche 21 juin, 15h45 Place de la Mairie Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:45:00+02:00 – 2026-06-21T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:45:00+02:00 – 2026-06-21T16:15:00+02:00

L’histoire d’Issy Danse débute en 2014 avec une vingtaine d’adhérents et une seule discipline : la danse de salon. Au fil des années, l’association n’a cessé de grandir, enrichissant son offre et accueillant de plus en plus de passionnés.

Aujourd’hui, Issy Danse propose six disciplines : danse sportive, danse contemporaine, danse classique, hip-hop, salsa et bachata.

À l’occasion de la Fête de la musique, nous avons le plaisir de vous présenter plusieurs de nos univers : la danse latine en couple et en solo, le hip-hop, la salsa, ainsi que le Solo Latin Team d’Issy Danse. Ce groupe de jeunes adolescents s’est récemment illustré en remportant la Coupe d’Europe à Naples (Italie) fin avril.

Nos cours sont ouverts à tous, dès l’âge de 5 ans.

Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dimanche 21 juin 2026, le Réacteur présente ISSY DANSE à la fête de la musique