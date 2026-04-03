Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

IST IST SYDNEY VALETTE LA CORDO Romans Sur Isere

IST IST SYDNEY VALETTE LA CORDO Romans Sur Isere

IST IST SYDNEY VALETTE LA CORDO Romans Sur Isere samedi 30 mai 2026.

Lieu : LA CORDO

Adresse : 3 QUAI SAINTE CLAIRE

Ville : 26100 Romans Sur Isere

Département : 26

Début : 2026-05-30

Fin : 2026-05-30

Heure de début : 20:30

IST IST SYDNEY VALETTE Début : 2026-05-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26

À voir aussi à Romans-sur-Isère (26)