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Istres Provence Handball Pau Billère Place Champollion Istres

vendredi 30 octobre 2026 · Place Champollion · Istres

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Champollion
Adresse
Halle polyvalente
Ville
13800 Istres
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Istres

Istres Provence Handball Pau Billère

Vendredi 30 octobre 2026 à partir de 20h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

J09 ProLigue
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Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 05 94 32 

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English :

J09 ProLigue

L’événement Istres Provence Handball Pau Billère Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres

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