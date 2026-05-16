It really hurts when your head hits the concrete Stade Thiéré Paris
It really hurts when your head hits the concrete Stade Thiéré Paris dimanche 31 mai 2026.
Un homme traîne son
camarade comme une poupée de chiffon. Un corps de 70 kilos attaché à lui. En
route et perdu, il déploie le pantin comme un couteau suisse vivant. Tapez sur
sa tête pour faire sortir de l’eau ou montez sur ses épaules pour regarder
autour de vous. Mais que se passe-t-il si votre compagnon ne veut soudain plus
jouer le jeu ? Le spectacle « It
really hurts when your head hits the concrete » (Ça fait très mal quand ta tête touche le béton) incarne de
manière humoristique et poétique le fait que nous avons tous une histoire.
Cette performance physique vous plonge dans un monde absurde où la lutte
intérieure d’un homme est personnifiée. Attendez-vous à un déluge d’images qui
se lit comme un poème et vous entraîne dans des moments acrobatiques virtuoses.
En savoir plus sur la compagnie :
Dans le cadre de 30e édition du Festival Onze Bouge, la Compagnie DeRonde/Deroo nous présente son duo grotesque comique !
Le dimanche 31 mai 2026
de 16h30 à 17h05
gratuit
BILLETTERIE À PARTIR DU 20 MAI
Sur place : billetterie gratuite au kiosque 11 (parvis de la mairie du 11e)
Chez vous : sur notre site internet www.festivalonze.org, rubrique « infos pratiques » ( 2€ de frais de billetterie)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T19:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T20:05:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T16:30:00+02:00_2026-05-31T17:05:00+02:00
Stade Thiéré 13 passage Thierré 75011 Paris
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