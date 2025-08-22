A vol d’oiseaux Rando à la journée Saint-Ilpize Haute-Loire

A vol d’oiseaux Rando à la journée

A vol d’oiseaux Rando à la journée Mairie 43380 Saint-Ilpize Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Site Natura 2000 Haut Val d’Allier

Le circuit de découverte traverse des milieux naturels variés et offre les possibilités d’observer plus d’une vingtaine d’oiseaux protégés en Europe, nicheurs ou de passage

+33 4 71 74 97 49

English :

Natura 2000 site Haut Val d’Allier

The discovery circuit crosses varied natural environments and offers the possibility of observing more than twenty protected birds in Europe, nesting or passing through

Deutsch :

Natura 2000-Standort Haut Val d’Allier

Der Entdeckungsrundgang führt durch verschiedene Naturräume und bietet die Möglichkeit, mehr als zwanzig in Europa geschützte Vögel zu beobachten, die hier brüten oder durchziehen

Italiano :

Sito Natura 2000 Haut Val d’Allier

Il circuito di scoperta attraversa una varietà di ambienti naturali e offre la possibilità di osservare più di venti uccelli protetti in Europa, sia nidificanti che di passaggio

Español :

Sitio Natura 2000 Haut Val d’Allier

El circuito de descubrimiento atraviesa diversos entornos naturales y ofrece la posibilidad de observar más de una veintena de aves protegidas en Europa, tanto en fase de cría como de paso

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-04-07 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme