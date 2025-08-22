A vol d’oiseaux Rando à la journée Saint-Ilpize Haute-Loire
A vol d’oiseaux Rando à la journée Saint-Ilpize Haute-Loire vendredi 1 mai 2026.
A vol d’oiseaux Rando à la journée
A vol d’oiseaux Rando à la journée Mairie 43380 Saint-Ilpize Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Site Natura 2000 Haut Val d’Allier
Le circuit de découverte traverse des milieux naturels variés et offre les possibilités d’observer plus d’une vingtaine d’oiseaux protégés en Europe, nicheurs ou de passage
+33 4 71 74 97 49
English :
Natura 2000 site Haut Val d’Allier
The discovery circuit crosses varied natural environments and offers the possibility of observing more than twenty protected birds in Europe, nesting or passing through
Deutsch :
Natura 2000-Standort Haut Val d’Allier
Der Entdeckungsrundgang führt durch verschiedene Naturräume und bietet die Möglichkeit, mehr als zwanzig in Europa geschützte Vögel zu beobachten, die hier brüten oder durchziehen
Italiano :
Sito Natura 2000 Haut Val d’Allier
Il circuito di scoperta attraversa una varietà di ambienti naturali e offre la possibilità di osservare più di venti uccelli protetti in Europa, sia nidificanti che di passaggio
Español :
Sitio Natura 2000 Haut Val d’Allier
El circuito de descubrimiento atraviesa diversos entornos naturales y ofrece la posibilidad de observar más de una veintena de aves protegidas en Europa, tanto en fase de cría como de paso
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-04-07 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme