Activité Roller Entrains-sur-Nohain Nièvre

Activité Roller

Activité Roller Route de Ciez 58410 Entrains-sur-Nohain Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Cours de roller enfants/adultes les mercredi, jeudi et samedi baby roller, roller danse, slalom, roller loisirs, vitesse, skatecross

+33 6 26 24 29 65

English : Activité Roller

Inline skating lessons for children and adults on Wednesdays, Thursdays and Saturdays: baby inline skating, inline skating dance, slalom, leisure i…

Deutsch : Activité Roller

Inline-Skating-Kurse für Kinder/Erwachsene am Mittwoch, Donnerstag und Samstag: Baby-Skating, Inline-Skating-Tanz, Slalom, Freizeit-Skating, Geschw…

Italiano :

Lezioni di pattinaggio in linea per bambini e adulti il mercoledì, il giovedì e il sabato: pattinaggio in linea baby, pattinaggio in linea danza, slalom, pattinaggio in linea per il tempo libero, velocità, skatecross, ecc

Español :

Clases de patinaje en línea para niños y adultos los miércoles, jueves y sábados: patinaje en línea para bebés, patinaje en línea danza, slalom, patinaje en línea de ocio, velocidad, skatecross, etc

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-26 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data