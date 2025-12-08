Activité Roller Entrains-sur-Nohain Nièvre
Activité Roller Entrains-sur-Nohain Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Activité Roller
Activité Roller Route de Ciez 58410 Entrains-sur-Nohain Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Cours de roller enfants/adultes les mercredi, jeudi et samedi baby roller, roller danse, slalom, roller loisirs, vitesse, skatecross
+33 6 26 24 29 65
English : Activité Roller
Inline skating lessons for children and adults on Wednesdays, Thursdays and Saturdays: baby inline skating, inline skating dance, slalom, leisure i…
Deutsch : Activité Roller
Inline-Skating-Kurse für Kinder/Erwachsene am Mittwoch, Donnerstag und Samstag: Baby-Skating, Inline-Skating-Tanz, Slalom, Freizeit-Skating, Geschw…
Italiano :
Lezioni di pattinaggio in linea per bambini e adulti il mercoledì, il giovedì e il sabato: pattinaggio in linea baby, pattinaggio in linea danza, slalom, pattinaggio in linea per il tempo libero, velocità, skatecross, ecc
Español :
Clases de patinaje en línea para niños y adultos los miércoles, jueves y sábados: patinaje en línea para bebés, patinaje en línea danza, slalom, patinaje en línea de ocio, velocidad, skatecross, etc
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-26 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data