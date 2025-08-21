Circuit du manège à eau Entrains-sur-Nohain Nièvre

Circuit du manège à eau A pieds Facile

Circuit du manège à eau 58410 Entrains-sur-Nohain Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Entouré de deux rivières le Trélon et le Nohain, d’immenses forêts et d’étangs, Entrains offre un cadre oxygénant où vous pourrez vous ressourcer et vous promener au gré de sa douzaine de lavoirs le long de la promenade des lavandières, au bord de l’étang pour une petite halte pêche, et profiter des circuits de randonnée pour découvrir grâce à eux les traces d’un riche passé gallo-romain.

https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51

English :

Surrounded by two rivers, the Trélon and the Nohain, immense forests and ponds, Entrains offers an oxygenating setting where you can recharge your batteries and stroll along the dozen or so washhouses along the washerwomen’s promenade, along the banks of the pond for a spot of fishing, and take advantage of the hiking trails to discover the traces of a rich Gallo-Roman past.

Deutsch :

Umgeben von den beiden Flüssen Trélon und Nohain, riesigen Wäldern und Teichen bietet Entrains eine sauerstoffreiche Umgebung, in der Sie neue Energie tanken und an einem Dutzend Waschplätzen entlang der Promenade des lavandières spazieren gehen können, am Ufer des Teichs einen kleinen Angelstopp einlegen und die Wanderwege nutzen können, um dank ihnen die Spuren einer reichen gallo-römischen Vergangenheit zu entdecken.

Italiano :

Circondata da due fiumi, il Trélon e il Nohain, da immense foreste e da stagni, Entrains offre un ambiente ossigenante in cui è possibile fare il pieno di energia e passeggiare lungo la decina di lavatoi della passeggiata delle lavandaie, fino al bordo dello stagno per una battuta di pesca, e approfittare dei sentieri escursionistici per scoprire le tracce di un ricco passato gallo-romano.

Español :

Rodeada por dos ríos, el Trélon y el Nohain, inmensos bosques y estanques, Entrains ofrece un entorno oxigenante donde reponer fuerzas y pasear por la docena de lavaderos del paseo de las lavanderas, hasta la orilla del estanque para pescar, y aprovechar las rutas de senderismo para descubrir las huellas de un rico pasado galo-romano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data