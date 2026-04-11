Concours de pêche amateurs rue d’Etais Entrains-sur-Nohain
Concours de pêche amateurs rue d’Etais Entrains-sur-Nohain samedi 9 mai 2026.
Entrains-sur-Nohain
Concours de pêche amateurs
rue d’Etais Étang communal Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Concours de pêche amateurs– Lots pour tous Début du concours 10h Buvette/restauration 10€ par personne et 1 ligne A l’étang communal Infos et inscriptions 06 43 50 93 90 .
rue d’Etais Étang communal Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 50 93 90
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English : Concours de pêche amateurs
L’événement Concours de pêche amateurs Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Clamecy Haut Nivernais
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