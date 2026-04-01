Association Expression Corpor’l Randonnée Départ devant la caserne des pompiers Entrains-sur-Nohain

Entrains-sur-Nohain

Association Expression Corpor’l Randonnée

Départ devant la caserne des pompiers 4 Avenue de la Gare Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’association Expression Corpor’l vous propose une randonnée de 12 km Collation offerte ! Apporte ton gobelet Inscription de 9h à 9h30 sur place .

Départ devant la caserne des pompiers 4 Avenue de la Gare Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 77 17 98

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English : Association Expression Corpor’l Randonnée

L’événement Association Expression Corpor’l Randonnée Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Clamecy Haut Nivernais