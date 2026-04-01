Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Association Expression Corpor’l Randonnée Départ devant la caserne des pompiers Entrains-sur-Nohain

Association Expression Corpor’l Randonnée Départ devant la caserne des pompiers Entrains-sur-Nohain

Association Expression Corpor’l Randonnée Départ devant la caserne des pompiers Entrains-sur-Nohain dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Départ devant la caserne des pompiers

Adresse : 4 Avenue de la Gare

Ville : 58410 Entrains-sur-Nohain

Département : Nièvre

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Entrains-sur-Nohain

Association Expression Corpor’l Randonnée

Départ devant la caserne des pompiers 4 Avenue de la Gare Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :
2026-04-19

L’association Expression Corpor’l vous propose une randonnée de 12 km Collation offerte ! Apporte ton gobelet Inscription de 9h à 9h30 sur place   .

Départ devant la caserne des pompiers 4 Avenue de la Gare Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 77 17 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Association Expression Corpor’l Randonnée

L’événement Association Expression Corpor’l Randonnée Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Entrains-sur-Nohain (Nièvre)