Association Expression Corpor’l Randonnée Départ devant la caserne des pompiers Entrains-sur-Nohain
Association Expression Corpor’l Randonnée Départ devant la caserne des pompiers Entrains-sur-Nohain dimanche 19 avril 2026.
Entrains-sur-Nohain
Association Expression Corpor’l Randonnée
Départ devant la caserne des pompiers 4 Avenue de la Gare Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 13:00:00
Date(s) :
2026-04-19
L’association Expression Corpor’l vous propose une randonnée de 12 km Collation offerte ! Apporte ton gobelet Inscription de 9h à 9h30 sur place .
Départ devant la caserne des pompiers 4 Avenue de la Gare Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 77 17 98
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English : Association Expression Corpor’l Randonnée
L’événement Association Expression Corpor’l Randonnée Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Clamecy Haut Nivernais
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