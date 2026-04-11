Concours de belote Ancienne école du Hameau de Château du Bois Entrains-sur-Nohain
Concours de belote Ancienne école du Hameau de Château du Bois Entrains-sur-Nohain dimanche 3 mai 2026.
Entrains-sur-Nohain
Concours de belote
Ancienne école du Hameau de Château du Bois 2 rue des Parigots Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Concours de belote organisé par l’association L’Avenir Castelboisien Parties sans annonce Nombreux lots à gagner Réservation obligatoire avant le 28 avril 2026 Buvette et petite restauration sur place .
Ancienne école du Hameau de Château du Bois 2 rue des Parigots Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 04 60 45
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Clamecy Haut Nivernais
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