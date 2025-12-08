Aiguillons de Brasse Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Aiguillons de Brasse A pieds Très difficile

Aiguillons de Brasse Mairie, Mouthier Haute-Pierre 25920 Mouthier-Haute-Pierre Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 16299.999 Tarif :

Une promenade sportive qui permet de découvrir des lieux sauvages, des panoramas sur la vallée, retour par les gorges de Nouailles, au bord de la Loue.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1735

English :

A sporty walk that allows you to discover wild places and panoramic views over the valley, returning via the Nouailles gorges on the banks of the Loue.

Deutsch :

Eine sportliche Wanderung, bei der Sie wilde Orte und Panoramen über das Tal entdecken können. Rückkehr durch die Schlucht von Nouailles am Ufer der Loue.

Italiano :

Un’escursione impegnativa che permette di ammirare la natura selvaggia e le viste panoramiche sulla valle, con ritorno attraverso le gole di Nouailles sulle rive della Loue.

Español :

Un paseo exigente por la naturaleza salvaje y las vistas panorámicas del valle, con regreso por las gargantas de Nouailles, a orillas del Loue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data