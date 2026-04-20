Mouthier-Haute-Pierre

Marché aux fleurs et vide grenier

Place Césaire Phisalix Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:30:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Organisé par l’association Coeur en fête, buvette et petite restauration sur place. .

Place Césaire Phisalix Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 87 41 09

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English : Marché aux fleurs et vide grenier

L’événement Marché aux fleurs et vide grenier Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON