Rocher du Moine Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Rocher du Moine Mairie, Mouthier Haute-Pierre 25920 Mouthier-Haute-Pierre Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Montée soutenue jusqu’au Rocher du Moine avant de longer les Rochers du Capucin pour dominer toute la vallée de la Loue depuis le plateau.

English :

Steep ascent to Rocher du Moine before skirting Rochers du Capucin to dominate the entire Loue valley from the plateau.

Deutsch :

Anhaltender Anstieg bis zum Rocher du Moine, bevor Sie an den Rochers du Capucin entlanggehen, um von der Hochebene aus das gesamte Loue-Tal zu überblicken.

Italiano :

Salita ripida al Rocher du Moine prima di costeggiare i Rochers du Capucin per dominare l’intera valle della Loue dall’altopiano.

Español :

Ascenso empinado hasta el Rocher du Moine antes de bordear las Rochers du Capucin para dominar todo el valle del Loue desde la meseta.

