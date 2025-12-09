Mont Germain Mouthier-Haute-Pierre Doubs
Mont Germain Mouthier-Haute-Pierre Doubs vendredi 1 mai 2026.
Mont Germain A pieds Difficulté moyenne
Mont Germain Mairie, Mouthier Haute-Pierre 25920 Mouthier-Haute-Pierre Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Traversée des bois et vergers sur les pentes du mont Germain dans l’ombre de Hautepierre.
https://explore.doubs.fr/trek/1736
English :
Crossing woods and orchards on the slopes of Mont Germain in the shadow of Hautepierre.
Deutsch :
Durchqueren Sie die Wälder und Obstgärten an den Hängen des Mont Germain im Schatten von Hautepierre.
Italiano :
Attraversando boschi e frutteti alle pendici del Mont Germain, all’ombra della Hautepierre.
Español :
Atravesando bosques y huertos en las laderas del Mont Germain, a la sombra de Hautepierre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data