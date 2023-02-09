Altaïr et la forêt musicale Dévoluy Hautes-Alpes

Altaïr et la forêt musicale Dévoluy Hautes-Alpes vendredi 1 août 2025.

Altaïr et la forêt musicale

Altaïr et la forêt musicale Agnières-en-Dévoluy 05250 Dévoluy Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Au cœur de la forêt d’Agnières en Dévoluy, partez sur les traces d’Altaïr et découvrez le secret de la forêt enchantée ! Jeux, énigmes, musique… tout est réuni pour profiter d’un agréable moment en famille.

Départ Agnières en Dévoluy devant l’Église

http://www.ledevoluy.com/ +33 4 92 58 91 91

English :

In the heart of the forest of Agnières en Dévoluy, follow in the footsteps of Altaïr and discover the secret of the enchanted forest! Games, puzzles, music … everything is there to enjoy a good time with the family.

Start: Agnières en Dévoluy in front of the Church.

Deutsch :

Im Herzen des Waldes von Agnières en Dévoluy können Sie sich auf die Spuren von Altaïr begeben und das Geheimnis des Zauberwaldes lüften! Spiele, Rätsel, Musik… alles ist vorhanden, um einen angenehmen Moment mit der Familie zu genießen.

Start: Agnières en Dévoluy vor der Kirche

Italiano :

Nel cuore della foresta di Agnières en Dévoluy, seguite le orme di Altaïr e scoprite il segreto della foresta incantata! Giochi, indovinelli, musica… tutto è raccolto per trascorrere un momento piacevole in famiglia.

Partenza Agnières en Dévoluy davanti alla chiesa

Español :

En el corazón del bosque de Agnières en Dévoluy, siga los pasos de Altaïr y descubra el secreto del bosque encantado Juegos, adivinanzas, música… todo está reunido para disfrutar de un agradable momento en familia.

Salida: Agnières en Dévoluy frente a la Iglesia

