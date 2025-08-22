Le sentier des cairns Dévoluy Hautes-Alpes

Le sentier des cairns

Le sentier des cairns La Joue du Loup 05250 Dévoluy Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Découvrez le sentier de randonnée des cairns situé à l’arrivée du télémix des Fontettes à La Joue du Loup.



Il vous guidera jusqu’à une table d’orientation vous offrant une vue exceptionnelle sur les montagnes environnantes !

+33 4 92 58 91 91

English :

Located in La Joue du Loup, up the Fontettes hybrid lift.



The path will take you to an orientation table offering a mind-blowing view of the surrounding mountains!

Deutsch :

Entdecken Sie den Wanderweg des cairns , der sich an der Ankunft des Telemixes von Fontettes in La Joue du Loup befindet.



Er führt Sie zu einem Orientierungstisch, der Ihnen einen außergewöhnlichen Blick auf die umliegenden Berge bietet!

Italiano :

Scoprite il sentiero escursionistico des cairns situato all’arrivo del telemix delle Fontettes a La Joue du Loup.



Vi guiderà a un tavolo di orientamento che offre una vista eccezionale sulle montagne circostanti!

Español :

Descubra la ruta de senderismo des cairns situada a la llegada del telemix de Fontettes en La Joue du Loup.



Le guiará hasta una mesa de orientación que ofrece una vista excepcional de las montañas circundantes

