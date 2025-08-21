Sentier thématique L’histoire d’un flocon de neige de culture

Superdévoluy 05250 Dévoluy Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Prenez de la hauteur et découvrez les retenues collinaires à travers ce sentier ludique. Le fonctionnement des enneigeurs et la fabrication de la neige de culture n’auront plus de secret pour vous !

+33 4 92 58 91 91

English :

Take to the heights and discover the collinear reservoirs through this fun trail. How snow guns work and how artificial snow is made will hold no secrets for you!

Deutsch :

Begeben Sie sich in luftige Höhen und entdecken Sie auf diesem spielerischen Pfad die Hügelrückhaltebecken. Die Funktionsweise der Schneeerzeuger und die Herstellung von Kunstschnee werden kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Italiano :

Salite e scoprite i bacini collinari attraverso questo divertente percorso. Il funzionamento dei generatori di neve e la produzione di neve artificiale non avranno più segreti per voi!

Español :

Suba y descubra los embalses de la ladera a través de este divertido sendero. El funcionamiento de los cañones de nieve y la producción de nieve artificial ya no tendrán secretos para usted

