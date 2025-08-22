Apprentissage sur les Coteaux en Velo Electrique Simorre Gers

Apprentissage sur les Coteaux en Velo Electrique

Apprentissage sur les Coteaux en Velo Electrique Place de l’Eglise 32420 Simorre Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Petite boucle de 10,5km au départ de Simorre, idéale pour s’initier au vélo à assistance électrique.

http://www.tourisme-3cag-gers.com/ +33 5 62 67 77 87

English : Learning on the slopes by Electric Bike

Small loop of 10.5km from Siéchapper, ideal to learn about electric bikes.

Deutsch :

Kleine Schleife von 10,5 km Länge, die in Simorre beginnt und ideal ist, um das Radfahren mit elektrischer Unterstützung zu erlernen.

Italiano :

Un breve anello di 10,5 km con partenza da Simorre, ideale per avvicinarsi al ciclismo elettrico assistito.

Español :

Un bucle corto de 10,5 km con salida en Simorre, ideal para iniciarse en el ciclismo asistido eléctricamente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme