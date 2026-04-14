Mai à Vélo avec Le Guidon Simorrain, 32420 Simorre, Simorre

Mai à Vélo avec Le Guidon Simorrain Dimanche 3 mai, 09h30 32420 Simorre Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

Venez célébrer avec nous le « Mai à Vélo » !

Nous sommes un club FFVélo, nous avons à cœur de partager notre passion pour le cyclisme avec une sortie sur route d’environ 25 km.

Ouvert à tous; tous âges, tous niveaux, dépoussiérez votre vélo pour une balade dans la magnifique campagne environnante.

Convivialité garantie ! Assistance vélo, par example, en cas de crevaison etc.

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Venez rouler avec nous « Le Guidon Simorrain » pour Mai à Vélo!