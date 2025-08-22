Découverte des Coteaux de Gimone en VAE Simorre Gers

Découverte des Coteaux de Gimone en VAE

Découverte des Coteaux de Gimone en VAE Place de l’église 32420 Simorre Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Profitez d’une balade en vélo électrique pour découvrir les richesses de nos patrimoines culturel et naturel, le long de la Gimone.

http://www.tourisme-3cag-gers.com/ +33 5 62 67 77 87

English : Discovery of the Slopes of Gimone in VAE

Enjoy an electric bike ride to discover the riches of our cultural and natural heritage along the Gimone.

Deutsch :

Genießen Sie eine Fahrt mit dem Elektrofahrrad, um die Reichtümer unseres Kultur- und Naturerbes entlang des Flusses Gimone zu entdecken.

Italiano :

Fate un giro in bicicletta elettrica lungo il Gimone per scoprire il nostro ricco patrimonio culturale e naturale.

Español :

Dé un paseo en bicicleta eléctrica por el Gimone para descubrir nuestro rico patrimonio cultural y natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme