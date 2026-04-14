Randonnée cyclotouriste : Mai à Vélo avec Le Guidon Simorrain, STADE, SIMORRE

Randonnée cyclotouriste : Mai à Vélo avec Le Guidon Simorrain Dimanche 3 mai, 09h30 STADE Gers

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127681

STADE AVENUE DES TUILERIES SIMORRE 32420 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « robertdeluca25@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100076038383551 »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127681 »}]

Organisation : GUIDON SIMORRAIN Mai à vélo